إنهاء معاناة ستينية من مضاعفات تكميم المعدة بمدينة الملك سعود الطبية

︎

.



أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم (الخميس)، عن إنجاز طبي جديد بأيدي كفاءات وطنية مميزة، حيث تم إنهاء معاناة مريضة ستينية تعاني من مضاعفات تكميم المعدة، وكانت تشكو من تجمع دموي التهابي داخل البطن، وعدم وجود تسريب واضح من المعدة.

وأوضح مدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية، الدكتور إبراهيم العنزي، أن المريضة حضرت بحالة إسعافية بعد أسبوعين من إجراء تكميم المعدة في أحد المستشفيات الخاصة، وكانت تشكو من آلام بطنية شديدة، حيث بيّنت الفحوصات السريرية والشعاعية والمخبرية وجود تجمع دموي التهابي داخل البطن بطول 7- 12 سم.

وأضاف العنزي أنه تبيّن بعد إجراء منظار للمعدة عدم وجود تسريب واضح من المعدة، وتم إجراء تفريغ للتجمع الدموي عن طريق إجراء أشعة تدخلية وإدخال أنبوب للتصريف، كما تبيّن وجود انصباب مصلي دموي حول القلب تم تصريفه من خلال إدخال أنبوب تصريف تحت مراقبة الأشعة الصوتية.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

