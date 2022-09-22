قيادة القوات المشتركة تحتفل باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

︎ . المناطق_واس نظّمت قيادة القوات المشتركة، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة، بحضور معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وضباط وقادة الوحدات التابعة للقوات المشتركة، وعدد من الضباط والقادة من الدول الشقيقة المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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