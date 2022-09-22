اليوم الوطني السعودي 92.. تعرّف على مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية

︎ . المناطق ـ متابعات خلال الساعات الماضية، تصدر البحث عن عروض القوات الجوية الملكية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92. اليوم الوطني السعودي 92 ويرصد الإنفوجراف التالي مواعيد وأماكن الاحتفال بالتحديد: وتحتفي المملكة قيادة وشعبا يوم غد الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022 باليوم الوطني الثاني والتسعين. ففي هذا اليوم العظيم من العام 1932، جاء الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، لتوحيد بلادنا المباركة تحت راية “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها بعد جهاد وكفاح استمر اثنين وثلاثين عاماً، وضع خلالها قواعد راسخة لهذا البنيان العظيم، وذلك على هدي من كتاب الله الكريم وسنة الرسول الأمين، عليه الصلاة والسلام، سائراً في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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