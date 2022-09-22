أمانة الطائف تُكمل استعداداتها احتفاءً باليوم الوطني الـ92 للمملكة

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أكملت أمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة لها جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وستنفذ الأمانة العديد من الفعاليات الاحتفالية، في المنتزهات والحدائق العامة والمنطقة التاريخية، إضافة إلى البرنامج الرئيس الذي سيقام بمنتزه الردف. كما ركبت الأمانة خلال الأيام الماضية الأعلام بمداخل ومخارج المدينة وبالشوارع الرئيسة، واللوحات الإعلانية في الطرق والأنفاق ولوحات أعمدة الإنارة التي تتضمن عبارات وطنية تعبّر عن رمزية اليوم الوطني، إضافةً إلى تزيين الأعمدة بأشرطة (LED) مضيئة باللون الأخضر، وإضاءة واجهات مبنى الأمانة الجديد والبلديات الفرعية ومباني الخدمات باللون الأخضر.

وستنطلق اليوم عروض القوات الجوية السعودية في سماء الطائف (الردف) والشفا وشارع الخمسين، بينما ستضيئ الألعاب النارية سماء منتزه الردف يوم غدٍ. وستقام عروض الفنون الشعبية والعرضة السعودية على مدى يومين بالمنتزهات الرئيسة، فيما يشهد قصر شبرا التاريخي عروضاً ثلاثية الأبعاد تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة، إضافة إلى فعاليات وبرامج متنوعة للأسرة والطفل وعروض للسيارات الكلاسيكية والخيمة التراثية والحرف اليدوية.

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Source almnatiq

