لحظات مروعة.. 1400 مشجع يقتحمون الملعب للاعتداء على فريقهم والكاميرات توثق الحدث

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المناطق ـ متابعات

شهدت مباراة في الدوري الكولومبي هجوما جماهيريا، بعدما قام عدد منهم باقتحام الملعب في أثناء مباراة فريقهم.

وكان كورتولوا يستضيف فريق ديبورتيفو كالي ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري الكولومبي، وتأخر الضيوف بثنائية نظيفة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 من المباراة، بفضل تسديدة من وايلدر جوساو، قبل أن يحسم فيفر ميركادو النقاط الثلاث بهدف ثان من ركلة جزاء.

ولكن عند الدقيقة الـ82 من المباراة توقف اللعب بعدما اقتحم ما يصل إلى 1400 مشجع من جماهير ديبورتيفو كالي أرضية ملعب 12 أكتوبر.

وحاولت جماهير ديبورتيفو كالي الاعتداء لفظيا وبدنيا على الجهاز الفني واللاعبين اعتراضا على نتائج الفريق.

وظهر عبر مقاطع الفيديو، اللاعب تيوفيلو جوتيريز مهاجم ديبورتيفو كالي، وهو يحاول الهرب من الجماهير الغاضبة التي حاولت لكمه وركله، بينما أصيب المدير الفني ماير كانديلو أيضا خلال الهجمات وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

والمفارقة أن ديبورتيفو كالي كان بطل الدوري الكولومبي خلال العام الماضي، لكنه خلال العام الجاري بنسخة 2022 من البطولة حقق فوزا واحدا فقط في 13 مباراة بمرحلة “كلاوسورا”، مقابل تلقي سبع هزائم وخمسة تعادلات.

وأصدر النادي الكولومبي بيانًا رسميًا يطلب فيه من السلطات المحلية التدخل، لمنع وقوع حادث مماثل مرة أخرى في المستقبل، معربا عن رفضه التام للاعتداء والمضايقات والعنف الذي تعرض له فريقه خلال المباراة ضد كورتولوا.

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Source almnatiq

