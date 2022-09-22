وقال الفهيد: «تستمد المملكة دستورها من كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متخذة من النهضة الشاملة هدفًا رئيسًا، لرفعة بلادنا التي أنعم الله الكريم عليها بالأمن والأمان، لاسيما أنها تضم بين جنباتها أطهر بقعتين على وجه الأرض».
وأكد الفهيد أن لهذه المناسبة مكانة خاصة في نفوس أبناء هذا دوت الخليج الغالي الذين يبادلون قيادته المحبة والتقدير والولاء، لما يستحضرون إنجازات تاريخية وقيم ومبادئ نبيلة واكبت توحيد صفوف هذا الكيان العظيم وأرجائه.
وأكد بهذه المناسبة على أن الدعـم والاهتمام المتواصل الـذي يحظى به قطاع التدريـب التقني والمهني من حكومة المملكة إيمانًا بدور هذا القطاع الأساسي في التنمية الشاملة التي شهدت إطلاق ولى العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية والذي شكل منعطفًا مهمًا في خارطة التنمية البشرية بالمملكة، حيث كان للمؤسسة مبادرات نوعية تعمل عليها ستقفز بقطاع التدريب التقني والمهني لمراتب عالمية متقدمة، إذ حققت منظومة التدريب التقني والمهني لعام 2021 المركز التاسع عالميًا بحسب مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويعتبر هذا دلالة للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرات نوعية للتدريب التقني والمهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.