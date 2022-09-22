مبادرات نوعية للتدريب التقني والمهني

رفع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد باسمه ونيابةً عن منسوبي المؤسسة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.

وقال الفهيد: «تستمد المملكة دستورها من كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متخذة من النهضة الشاملة هدفًا رئيسًا، لرفعة بلادنا التي أنعم الله الكريم عليها بالأمن والأمان، لاسيما أنها تضم بين جنباتها أطهر بقعتين على وجه الأرض».

وأكد الفهيد أن لهذه المناسبة مكانة خاصة في نفوس أبناء هذا دوت الخليج الغالي الذين يبادلون قيادته المحبة والتقدير والولاء، لما يستحضرون إنجازات تاريخية وقيم ومبادئ نبيلة واكبت توحيد صفوف هذا الكيان العظيم وأرجائه.

وأكد بهذه المناسبة على أن الدعـم والاهتمام المتواصل الـذي يحظى به قطاع التدريـب التقني والمهني من حكومة المملكة إيمانًا بدور هذا القطاع الأساسي في التنمية الشاملة التي شهدت إطلاق ولى العهد لبرنامج تنمية القدرات البشرية والذي شكل منعطفًا مهمًا في خارطة التنمية البشرية بالمملكة، حيث كان للمؤسسة مبادرات نوعية تعمل عليها ستقفز بقطاع التدريب التقني والمهني لمراتب عالمية متقدمة، إذ حققت منظومة التدريب التقني والمهني لعام 2021 المركز التاسع عالميًا بحسب مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويعتبر هذا دلالة للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني من حكومة خادم الحرمين الشريفين.