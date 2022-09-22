القبض على 17 شخصًا لمضايقتهم المارة والتعدي على مركبات رسمية في حفر الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على (17) شخصًا، (14) مواطنًا و (3) مقيمين، لمضايقتهم المارة في أحد المتنزهات وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية، وجرى إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم

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