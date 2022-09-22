محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
احتفلت شركة نجم لخدمات التأمين بمقرها بالرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لتأسيس المملكة العربية السعودية في تقليد سنوي تتبعه الشركة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، واشتملت فقرات الفعالية على مجموعة من الأنشطة الداخلية لموظفي وموظفات الشركة.
واحتوى الاحتفال على العديد من الفقرات والمسابقات والعروض الفنية التي جسدت النسيج الوطني والموروث الشعبي لتراث الآباء والأجداد، وعبرّت عن الإنجازات التي حققتها المملكة خلال العقود الماضية، في شتى المجالات إضافة إلى إضاءة المقر الرئيسي للشركة في هذا اليوم العظيم.
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وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لنجم عن أطيب أمنياته لشعب المملكة العربية السعودية، وأضاف: “نتشرف في نجم بهذه المناسبة العظيمة أن نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” والشعب السعودي النبيل والمقيمين معنا على ثرى هذا الوطن الغالي”.
وأضاف “أن الاحتفال بالذكرى 92 لتأسيس المملكة العربية السعودية، يحمل إلينا مزيداً من مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن العظيم الزاخر بالإنجازات وتخطّي التحديات تحت قيادتنا الرشيدة- أيدها الله-، وتدفعنا إلى مواصلة ما نقوم به من أجل المساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية 2030
مبيناً أن اليوم الوطني مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء الدولة السعودية، موضحاً أن احتفال نجم بهذه الذكرى العظيمة يأتي كجزء من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في الشركة.
وتوجّه الرئيس التنفيذي لنجم إلى جميع المواطنين والمقيمين طالباً منهم إيلاء السلامة المرورية اهتماماً مضاعفاً في هذا اليوم الذي تزدحم فيه الشوارع احتفالاً باليوم الوطني، ليكونوا شركاء في ترسيخ قيم هذا الوطن وتعزيز سلامة وأمن مواطنيه ومقيميه، منوها إلى أن موظفي نجم في الميدان ومركز التوجيه والتحكم وخدمة العملاء يعملون على مدار الساعة لخدمة مرتادي الطرق بالمملكة، مع التمنيات لهم بالسلامة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بفعاليات متنوعة وعروض شيقة “نجم” تحتفل بالذكرى الـ 92 لليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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