اخبار الخليج – «التربية» تفتح تسجيل طلبة المنازل بدءاً من 25 الشهر الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لطلبة الانتساب عن طريق المنازل لجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول من العـام الدراسي الجاري 2022/2023، وذلك في الفترة من الأحد 25 سبتمبر حتى الخميس 6 أكتوبر 2022.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل للطلبة البحرينيين يشمل تحسين المعدل لخريجي العامين الدراسيين (2020/2021-2021/2022)، والمرحلة الإعدادية والصف السادس الابتدائي (15 سنة فما فوق)، وطلبة التعليم الفني والمهني (الخريجين)، وسيكون عبر التوجه مباشرةً إلى المدرسة مركز الامتحان للمتقدم أو المدرسة التابعة لمجمعه السكني، مع اصطحاب نسخة من قارئ البطاقة الذكية، وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

أما بالنسبة للطلبة غير البحرينيين في جميع المراحل (15 سنة فما فوق)، فسيكون التسجيل في مركز المراجعين في مقر الوزارة بمدينة عيسى، مع اصطحاب بيانات البطاقة الذكية (مقروءة)، ونسخة من آخر شهادة مدرسية من مملكة البحرين أو معادلة صادرة من إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم للشهادة الصادرة من خارج مملكة البحرين، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من الدولة التي ينتسب إليها المتقدم، ورسالة عدم ممانعة الالتحاق بالدراسة صادرة من وزارة التربية والتعليم في بلد المتقدم، ورسوم تسجيل إدارية قدرها 25 ديناراً للمرحلة الإعدادية، و75 ديناراً للمرحلة الثانوية، تشمل رسوم الكتب، مع شرط الإقامة الفعلية في مملكة البحرين خلال مدة الدراسة.