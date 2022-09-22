اخبار الخليج – «التربية» توجه بعدم تكليف أولياء الأمور بطباعة أو شراء الكتب

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا بشأن طباعة المذكرات وكراسات التدريبات، وجهت من خلاله بعدم تكليف أولياء الأمور بطباعة أو شراء الكتب وكراسات التدريبات والمذكرات الخارجية.

وفيما يتعلق بتكليف الطلبة بحل التطبيقات داخل الصف الدراسي، أفاد التعميم بأنه بالإمكان استخدام الوسائل التقنية المتاحة أو طباعة الأنشطة اللازمة لجميع الطلبة من قبل المدرسة.

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