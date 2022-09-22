محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، رئيس ديوان ولي العهد، في مكتبه صباح اليوم، سعادة السيد بيوش سريفاستافا سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.
وقد رحب معالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة بسعادة سفير جمهورية الهند الصديقة، منوهاً بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وما تحظى به من دعم واهتمام متبادل من قبل قيادة البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند عن شكره وتقديره لرئيس ديوان ولي العهد، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيس ديوان ولي العهد يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.