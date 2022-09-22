اخبار الخليج – رئيس ديوان ولي العهد يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، رئيس ديوان ولي العهد، في مكتبه صباح اليوم، سعادة السيد بيوش سريفاستافا سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.

وقد رحب معالي الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة بسعادة سفير جمهورية الهند الصديقة، منوهاً بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وما تحظى به من دعم واهتمام متبادل من قبل قيادة البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند عن شكره وتقديره لرئيس ديوان ولي العهد، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء.