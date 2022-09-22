اخبار الخليج – «الصناعة» تنفذ حملة مشتركة على عربات الطعام بمنطقة ضاحية السيف

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية لعربات تقديم الأطعمة والمشروبات المتواجدة في منطقة ضاحية السيف وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شاركت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة محافظة العاصمة، والإدارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، وأمانة العاصمة، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وفي تصريح للسيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، أكد فيه حرص وزارة الصناعة والتجارة في القيام وبشكل مستمر بتنفيذ الحملات التفتيشية للعربات المتنقلة في كافة محافظات مملكة البحرين، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحقيقاً لمبدئ التكامل في الرقابة والتفتيش، حيث تضمن مثل هذه الحملات سلامة ممارسة النشاط من الجوانب المختلفة له، كالحصول على التراخيص الخاصة بالعربة والتحقق من توافر المواصفات الفنية الصحيحة للعربة وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة للعربة، وكذلك استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالعمالة، بالإضافة إلى الأماكن المسموح بها لوقوف العربات، بما يعطي للنشاط الصفة القانونية المتكاملة التي تحمي صاحب العربة والمستفيدين من خدماتها.

وكشف الأشراف بأن الحملة التفتيشية التي جرت مساء الأربعاء 21 سبتمبر 2022 نتجت عنها رصد مخالفات بسيطة، وجاري متابعتها من قبل الجهات المختصة، حيث إن إدارة التفتيش ستواصل عمليات الرقابة من خلال الحملات التفتيشية الممنهجة أو التفتيش الدوري للتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط الحيوي للحفاظ على التنافسية والعدالة في التجارة بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع.

وقد دعا الاشراف أصحاب العربات بالتقيد والالتزام بجميع الاشتراطات الخاصة بمزاولة هذا النشاط لتجنب الوقوع في المخالفات، كما أكد على أهمية قيام أصحاب العربات بتصحيح المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الحملة بما يحقق لنشاطهم الصفة القانونية الصحيحة.

واختتم الأشراف تصريحه بتقديم خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جميع المختصين في الجهات المشاركة في جميع الحملات التي تقام بهذا الصدد، ودعا المتعاملين بتقديم الشكاوى والبلاغات عن المخالفات في هذا القطاع أو لأية أنشطة غير مرخصة أو ممارسات تجارية غير صحيحة، وذلك من خلال التواصل مع إدارة التفتيش من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» أو الخط الساخن: 80008001 وكذلك رقم الواتس اب 17111225 أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش [email protected]

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