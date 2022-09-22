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سفير المملكة لدى تونس يلتقي سفير البحرين

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

 

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، في السفارة، اليوم، سفير مملكة البحرين لدى تونس إبراهيم محمود أحمد عبدالله.

 

وتناول الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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