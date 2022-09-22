شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل غامض.. هل يُعاقب أهلي جدة بالهبوط للدرجة الرابعة؟ قانوني يُجيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثارت تقارير صحفية سعودية اليوم، الجدل حول إمكانية هبوط نادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الرابعة وإعلان إفلاسه خلال الفترة المقبلة.

ويلعب نادي أهلي جدة في الوقت الحالي، بدوري الدرجة الثانية يلو، بعد هبوطه الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه.

ترتيب أهلي جدة في دوري يلو

وتعاني قلعة الكؤوس، في دوري يلو، حيث يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين، مقابل هزيمة وحيدة فقط.

وأشارت التقارير، إلى أن الراقي يواجه أزمة حقيقية، في الفترة القليلة المقبلة، في ظل القضايا الدولية، المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية “كاس”.

الشيخي يكشف عن قضايا أهلي جدة أمام فيفا

وأكد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، على صدور 20 قرارًا رسميًا من "فيفا"، ضد النادي الأهلي، خلال الموسم الرياضي الماضي فقط.

وتابع القانوني الرياضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قيمة الغرامات المالية على الأهلي، في هذه القضايا، تتخطى الـ80 مليون ريال، وهو يُعد أكثر نادٍ سعودي، في عدد القرارات الدولية، كمدعى عليه، وحل الملف القانوني والمالي، بات ضرورة مُلحة، تجنبًا لتكرار وضع نادي العين، لا سمح الله".

الشيخي يكشف حقيقة هبوط أهلي جدة لدوري الدرجة الرابعة

وتلقى الشيخي سؤالًا من أحد مشجعي الفريق، عن وجود احتمالية الإعلان عن إفلاس الأهلي وتهبيطه إلى الدرجة الرابعة".

وقال أحمد الشيخي: "لا لا.. ليس لهذه الدرجة، والعقوبة المرتقبة ضد الأهلي، هي الحرمان من التعاقدات، في الميركاتو الشتوي المقبل، أو صيف 2023، في حال تأخرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في إصدار قراراتها في الاستئناف.