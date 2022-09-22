محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشف رئيس قسم الطوارئ بمجمع الحبيب الطبي الدكتور عبد العزيز المطيري، اليوم، عن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة في الحوادث خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.اليوم الوطني السعودي 92
وأضاف في تصريحات لبرنامج “اليوم” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن أصحاب الدراجات النارية أكثر عرضة للحوادث المرورية في الأعياد الوطنية، على عكس أصحاب السيارات.
وأوضح أن أيام الأعياد الوطنية تشهد ارتفاعًا ملحوظا في الإصابات بالحروق بسبب الألعاب النارية، خصوصا بين الأطفال والمراهقين.
وبين أن مرضى الربو يتعرضون لأزمات أيضا، بسبب مشاركتهم في التجمعات، التي يصعب عليهم الخروج منها وقتما يحتاجون، وبالتالي يعرضون أنفسهم لمخاطر صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قسم الطوارئ بمجمع الحبيب الطبي يحذر: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة في الأعياد الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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