برعاية أمين أمانة تبوك افتتاح حاضنات ساحة الشروق ببئر بن هرماس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك افتتح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس “ناصر البلوي” حاضنات ساحة الشروق برعاية كريمة من سعادة أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، ورئيس مركز بئر بن هرماس. وحضر الافتتاح عدد من المسؤولين ببلدية بئر بن هرماس، حيث تجول المهندس ناصر البلوي داخل حاضنة ساحة الشروق ومتابعة نشاط الباعة المتجولين وتشجيعهم وتقديم الدعم لهم. ويأتي هدف افتتاح حاضنة الشروق دعماً للأسر المنتجة في بلدية بئر بن هرماس، وتحقيق مستهدافات الأمانة في تنظيم نشاط الباعة المتجولين، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين والمواطنات والمحافظة على صحة المستهلك، وتمكين هؤلاء الأسر المنتجة بحيث تكون قائمة لتسويق منتجاتهم في السوق وتضيف قيمة حقيقية للفرد نفسه وللوطن وتكون مساهمة وداعمة للاقتصاد الوطني. Advertisements أخبار قد تهمك

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