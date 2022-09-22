محمد بن مسعود - الدمام - أقر مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه 1142 موضوعاً على المستوى التشريعي والرقابي والسياسي، حيث كان نصيب الدور التشريعي 266 موضوعاً (المراسيم بقانون، مشروعات القوانين، المقترحات بقوانين …إلخ) وذلك بنسبة 23.3 % من الموضوعات، فيما استحوذ الدور الرقابي على أغلب الموضوعات التي أقرها المجلس بواقع 876 موضوعاً بنسبة 76.7%.
كما أقر مجلس النواب 356 موضوعاً خلال دور الانعقاد الثالث، توزعت ما بين 71 موضوعاً تشريعياً، و285 موضوعاً رقابياً، وكان نصيب دور الانعقاد الرابع إقرار المجلس لـ 322 موضوعاً، توزعت ما بين 89 موضوعاً تشريعياً، و233 موضوعاً رقابياً.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – إحصائية المجالين التشريعي والرقابي.. الموافقة على 1142 موضوعاً.. منها 266 موضوعاً تشريعياً.. و876 موضوعاً رقابياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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