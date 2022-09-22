اخبار الخليج – تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال التعليم والبحث العلمي 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمكتبها اليوم سعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحبت الأمين العام بسعادة السيد ستيفن بوندي، مشيدة بما تتسم به علاقات الصداقة القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من تقدم مستمر وعمل مشترك ومتواصل لفتح أفاق أرحب لمجالات التعاون الثنائي بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين في مجال التعليم.
وأكدت الأمين العام على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال التعليم والبحث العلمي وبما يؤدي للارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي وتطوير العملية التعليمية.
من جانبه، أعرب سعادة السيد ستيفن عن اعتزازه بلقاء الأمين العام، وتقديره لدورها وجهود المجلس في الارتقاء بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار في التعليم العالي.
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