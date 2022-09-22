اخبار الخليج – برئاسة المبارك.. البوليتكنك تناقش الرؤية الإستراتيجية الجديدة للتعليم المهني للكلية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاجتماع رقم 56 للمجلس، بحضور الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان، الذي قام بتقديم الرؤية الإستراتيجية الجديدة للتعليم المهني للكلية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة الرئيس وباقي أعضاء مجلس الأمناء بالسيد أسامة السيد نائب الرئيس التنفيذي الجديد لشؤون الموارد والجودة، والسيدة ديانا سرحان المدير العام لمعهد البحرين للتدريب، الذي جرى نقل تبعيته مؤخرًا لبوليتكنك البحرين بموجب المرسوم رقم 46 لسنة 2022م.

وعرض الرئيس التنفيذي البروفيسور كيران أوكوهان خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية، والتي حددت الطموحات التي تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية في اجتماع اللجنة التنسيقية، فيما يتعلق بالنهج التوزيعي لحرم الكلية الذي من شأنه أن يوسع نطاق الوصول، ويوفر المزيد من المرونة في التعلم.

وأوضح سعادة رئيس مجلس الأمناء: «ستوفر الإستراتيجية الجديدة المزيد من فرص ريادة الأعمال والخبرات الدولية لطلبتنا، تصاحبها تحسينات كبيرة في البنية التحتية لحرم الكلية، وعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية لفتح المزيد من المسارات لطلبتنا وخريجينا».

من جهته قال الرئيس التنفيذي البروفيسور أوكوهان: «يعمل مجلس الأمناء جنبًا إلى جنب مع الإدارة التنفيذية للبوليتكنك على تنفيذ هذه الخطة، فهي تمثل بالنسبة إلينا أداة لا تقدر بثمن من شأنها تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتلبية طموح البوليتكنك بأن تكون رائدة للتعليم العالي المهني، مع النهج التوزيعي لحرم الكلية، لتقديم خيارات تعليمية مرنة في جميع أنحاء المملكة».

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس مجلس الأمناء جميع أعضاء المجلس على ملاحظاتهم القيمة، مؤكدًا أن خريجي التعليم العالي المهني يشكلون أهمية كبيرة لسوق العمل، كما يساهمون بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد.