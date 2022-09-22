اخبار الخليج – الأرصاد الجوية: المملكة تتأثر برياح شمالية غربية بدءًا من يوم السبت

وأوضح المصدر أن التوقعات تشير إلى تأثر المملكة برياح شمالية غربية بدءاً من يوم السبت 24 سبتمبر 2022م، تتراوح سرعتها من نشطة إلى قوية أحيانا وتكون مثيرة للأتربة والغبار، وتستمر لعدة أيام قادمة، مما يسهم في انخفاض نسبي في درجات الحرارة وتدني نسب الرطوبة، وميلان الطقس إلى الاعتدال خاصة خلال فترة الليل.
ونصحت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين الكرام وخاصة مرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية عبر القنوات المتعددة.
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