اخبار الخليج – الأرصاد الجوية: المملكة تتأثر برياح شمالية غربية بدءًا من يوم السبت

محمد بن مسعود - الدمام - قال مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن مملكة البحرين شهدت خلال الأيام الماضية طقسا حارا ورطبا نسبيا مع رياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة أدت إلى ارتفاع نسب الرطوبة السطحية، كما تأثرت بعض مناطق المملكة بعد ظهر يوم أمس الأربعاء بطقس غير مستقر حيث تشكلت بعض الخلايا الرعدية شرق المملكة وتحركت باتجاه الشمال صاحبتها تساقط أمطار رعدية وهبات قوية السرعة.

وأوضح المصدر أن التوقعات تشير إلى تأثر المملكة برياح شمالية غربية بدءاً من يوم السبت 24 سبتمبر 2022م، تتراوح سرعتها من نشطة إلى قوية أحيانا وتكون مثيرة للأتربة والغبار، وتستمر لعدة أيام قادمة، مما يسهم في انخفاض نسبي في درجات الحرارة وتدني نسب الرطوبة، وميلان الطقس إلى الاعتدال خاصة خلال فترة الليل.

ونصحت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين الكرام وخاصة مرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية عبر القنوات المتعددة.