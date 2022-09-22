اخبار الخليج – نائب جلالة الملك ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

محمد بن مسعود - الدمام - رأس نائب جلالة الملك ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة التنسيقية 433.

وتابعت اللجنة التنسيقية مستجدات تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

كما ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ استراتيجية مواصلة تطوير البنى التحتية والخدمات المجتمعية في المدن الإسكانية الجديدة.

واستعرضت مستجدات الآليات التنفيذية لقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.

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