اخبار الخليج – بالصور.. إفتتاح أوّل حديقة تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100% في العكر الغربي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، مواصلة المساعي من أجل تطوير المشاريع الخدمية في كافة محافظات مملكة البحرين، لخدمة الوطن والمواطنين، لاسيما من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية في إنشاء الحدائق والمرافق العامة وتوسيع الرقعة الخضراء ورفع نصيب الفرد منها من خلال زيادة المشاريع التجميلية والترفيهية في مختلف المناطق، بما ينسجم مع تطلعات ومتطلبات الأهالي.
جاء ذلك خلال افتتاحه حديقة العكر الغربي بعد تأهيلها وتطويرها لتصبح أول حديقة تعمل بالطاقة المتجددة في مملكة البحرين بنسبة 100%، بحضور المهندس محمد سعد السّهلي مدير عام أمانة العاصمة، والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والمهندس حافظ القصاب ممثل عن شركة نفط البحرين (بابكو)، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس بلدي العاصمة.
وأوضح وكيل شؤون البلديات أن حديقة العكر الغربي أنشأت على مساحة 3000 متر مربع، وهي من الحدائق التي تخدم منطقة العكر الغربي وتتضمن عدد من المرافق والخدمات، لافتاً إلى إنّ أعمال التطوير التي شهدتها الحديقة هي تحويل الطاقة في الحديقة الى طاقة متجددة بالتعاون مع شركة نفط البحرين، ليصبح استهلاكها للطاقة بنسبة 100% من خلال الألواح الشمسية، مشيراً إلى توجيهات سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بضرورة تطوير وتأهيل الحدائق والمرافق العامة وفق أفضل المعايير.
وأضاف بأنه قد تم تطوير الحديقة كذلك من خلال إنشاء ملعب كرة قدم ضمن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لملاعب الفرجان، وهي إضافة مهمة لشباب المنطقة ومرتادي الحديقة، معرباً عن خالص شكره وتقديره إلى شركة نفط البحرين (بابكو) على هذه المبادرة في تفعيل الشراكة المجتمعية مع وزارة شؤون البلديات والزراعة عبر تطوير وتأهيل إحدى الحدائق.
وأردف أنه في إطار المساعي الدائمة لأمانة العاصمة للمحافظة على البيئة إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة، تم افتتاح حديقة العكر الغربي وهي أول حديقة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية بالدائرة العاشرة بمجمع 626 والتي تم تطويرها وتأهيلها من قبل شركة نفط البجرين (بابكو).
من جهته، قال المهندس محمد سعد السّهلي مدير عام أمانة العاصمة: «سعينا من خلال تطوير وتأهيل حديقة العكر الغربي لتلبية طموح ومتطلبات الأهالي وفق أعلى درجات الجودة،ة ومعايير السلامة، وأن تتضمن عدداً من المرافق والألعاب والمساحات المفتوحة، عن طريق إنشاء بيئة نظيفة وجميلة وبها ألعاب ومرافق عامة ومزروعات تخدم السكان والمرتادين.»
وأضاف السّهلي أن حديقة العكر الغربي تعتبر نموذجاً متميزاً في المنطقة نظراً لكونها حديقة مستدامة ذاتياً باستخدام الطاقة المتجددة بنظام طاقة شمسية ومستقلة بنسبة 100% من شبكة هيئة الكهرباء الماء إلى جانب تحقيق معيار المحافظة على البيئة في الحد من إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضح السَّهلي بأن الحديقة تساهم في إيجاد ظروف تنافسية محفزة، حيث يمكنها أن تساعد على توفير مناخ إيجابي وإمكانية توظيف موارد الطبيعة لخدمة المجتمع والفرد بالإضافة إلى أن المشروع يساهم في زيادة الرقعة الخضراء بمحافظة العاصمة وزيادة أماكن التنزه لسكان ومرتادي المنطقة.
وتابع بأن تشغيل إنارة الحديقة والمباني الموجودة بها مع شبكة الري وخلافه يتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وتتضمن الحديقة على ألعاب للأطفال من بينها ألعاب مخصصة لذوي الهمم إلى جانب عدد من أجهزة التمارين الرياضية مع مظلات ومناطق للجلوس مما يسهم في خدمة سكان المنطقة وتوفير وسائل الراحة والترفيه.
وبدوره، أشاد المهندس صالح طرادة رئيس مجلس بلدي أمانة العاصمة بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في إنشاء وتطوير وتأهيل الحدائق والمرافق العامة، بما يسهم في تطوير مستدام للخدمات، مبيناً بأن مجلس بلدي أمانة العاصمة والجهاز التنفيذي في أمانة العاصمة يعمل ضمن رؤية متكاملة في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع مختلف الأطراف المجتمعية في البحرين سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني من أجل تقديم أفضل الخدمات والعمل على ديمومتها.
وتقدّم طرادة بالشكر الجزيل إلى شركة نفط البحرين (بابكو) على هذه المبادرة التي أثمرت عن إنشاء أول حديقة تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، والتي تتضمن ملعباً ضمن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (ملاعب الفرجان) وهو ما يقدم إضافة مهمة إلى مرتادي الحديقة والأهالي، مشيراً إلى تطلع مجلس أمانة العاصمة إلى تعزيز مؤسسات القطاع الخاص للشراكة المجتمعية بمجال تطوير وتأهيل حدائق العاصمة، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
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