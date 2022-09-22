اخبار الخليج – بالصور.. إفتتاح أوّل حديقة تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100% في العكر الغربي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬مواصلة‭ ‬المساعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬الحدائق‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬وتوسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬ورفع‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬المشاريع‭ ‬التجميلية‭ ‬والترفيهية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الأهالي‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬حديقة‭ ‬العكر‭ ‬الغربي‭ ‬بعد‭ ‬تأهيلها‭ ‬وتطويرها‭ ‬لتصبح‭ ‬أول‭ ‬حديقة‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السّهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والمهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والمهندس‭ ‬حافظ‭ ‬القصاب‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬العاصمة‭. ‬

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وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬أن‭ ‬حديقة‭ ‬العكر‭ ‬الغربي‭ ‬أنشأت‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬منطقة‭ ‬العكر‭ ‬الغربي‭ ‬وتتضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬إنّ‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الحديقة‭ ‬هي‭ ‬تحويل‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الى‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬ليصبح‭ ‬استهلاكها‭ ‬للطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬توجيهات‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬الحدائق‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭. ‬

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وأضاف‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬الحديقة‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لملاعب‭ ‬الفرجان،‭ ‬وهي‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬لشباب‭ ‬المنطقة‭ ‬ومرتادي‭ ‬الحديقة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬إحدى‭ ‬الحدائق‭. ‬

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وأردف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المساعي‭ ‬الدائمة‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬حديقة‭ ‬العكر‭ ‬الغربي‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬حديقة‭ ‬تعمل‭ ‬بالكامل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بالدائرة‭ ‬العاشرة‭ ‬بمجمع‭ ‬626‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬وتأهيلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البجرين‭ (‬بابكو‭)‬‭. ‬

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من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السّهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭: ‬‮«‬سعينا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬حديقة‭ ‬العكر‭ ‬الغربي‭ ‬لتلبية‭ ‬طموح‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الجودة،ة‭ ‬ومعايير‭ ‬السلامة،‭ ‬وأن‭ ‬تتضمن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬والألعاب‭ ‬والمساحات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬نظيفة‭ ‬وجميلة‭ ‬وبها‭ ‬ألعاب‭ ‬ومرافق‭ ‬عامة‭ ‬ومزروعات‭ ‬تخدم‭ ‬السكان‭ ‬والمرتادين‭.‬‮»‬‭ ‬

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وأضاف‭ ‬السّهلي‭ ‬أن‭ ‬حديقة‭ ‬العكر‭ ‬الغربي‭ ‬تعتبر‭ ‬نموذجاً‭ ‬متميزاً‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نظراً‭ ‬لكونها‭ ‬حديقة‭ ‬مستدامة‭ ‬ذاتياً‭ ‬باستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بنظام‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬ومستقلة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬الماء‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬معيار‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬وتقليل‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭. ‬

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وأوضح‭ ‬السَّهلي‭ ‬بأن‭ ‬الحديقة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬ظروف‭ ‬تنافسية‭ ‬محفزة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مناخ‭ ‬إيجابي‭ ‬وإمكانية‭ ‬توظيف‭ ‬موارد‭ ‬الطبيعة‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والفرد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وزيادة‭ ‬أماكن‭ ‬التنزه‭ ‬لسكان‭ ‬ومرتادي‭ ‬المنطقة‭. ‬