اخبار الخليج – «التدمير الإبداعي» يفتح أبواب التنمية والفرص في «الدولي للاتصال الحكومي 2022»

محمد بن مسعود - الدمام - يستكشف‭ ‬توظيف‭ ‬الميتافيرس‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات

يشارك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬أبرزهم‭ ‬الدكتور‭ ‬ثابت‭ ‬النابلسي،‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬تشالنجر‭ ‬تيم‮»‬‭ ‬للاستشارات،‭ ‬ومارك‭ ‬فريدمان،‭ ‬مسؤول‭ ‬ومخترع‭ ‬التطبيقات‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬والليدي‭ ‬بروفسور‭ ‬ونـدي‭ ‬هـال،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬Web Science Trust‭ ‬بجامعة‭ ‬ساوثهامبتون،‭ ‬في‭ ‬جلستين‭ ‬حواريتين‭ ‬بالمنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬28‭-‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمركز‭ ‬إكسبو‭ ‬الشارقة‭.‬

وتأتي‭ ‬الجلستان‭ ‬ضمن‭ ‬أجندة‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬التابع‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬وحلول‮»‬،‭ ‬ويسلط‭ ‬المشاركون‭ ‬فيهما‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحفيز‭ ‬الابتكارات‭ ‬والحلول‭ ‬الإبداعية‭ ‬باعتبارها‭ ‬تمثل‭ ‬جوهر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الجديد،‭ ‬والمراهنة‭ ‬على‭ ‬الآفاق‭ ‬التي‭ ‬يفتحها‭ ‬الويب‭ ‬3‭ ‬والميتافيرس‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬والأزمات‭ ‬المستجدة‭.‬

تدمير‭ ‬إبداعي‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬الإبداعي‮»‬‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬استفاده‭ ‬العالم؟‮»‬،‭ ‬وتديرها‭ ‬نيفين‭ ‬صقر،‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الشارقة‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون،‭ ‬يناقش‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬ثابت‭ ‬النابلسي،‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬تشالنجر‭ ‬تيم‮»‬‭ ‬للاستشارات،‭ ‬وسعود‭ ‬كاتب،‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإعلامي‭ ‬السعودي،‭ ‬وليندا‭ ‬يويه،‭ ‬الخبيرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمذيعة‭ ‬والكاتبة،‭ ‬ومارك‭ ‬فريدمان،‭ ‬مسؤول‭ ‬التطبيقات‭ ‬ومبتكرها‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬أفضل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تبنيها‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬التساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬التخصصات‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬الحكومات‭ ‬لإجراء‭ ‬تحليل‭ ‬علمي‭ ‬للمتغيرات‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

ويتناول‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬النمو‭ ‬المؤسسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والفردي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬الإبداعي‮»‬‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬الممارسات‭ ‬التنموية‭ ‬القديمة‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬الحكومات‭ ‬لاتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬والتحولات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬بلدانها‭ ‬خلال‭ ‬حدوث‭ ‬الاضطرابات‭ ‬العالمية،‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أداة‭ ‬مهمة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الأزمات‭.‬

مستقبل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬العالم‭ ‬بين‭ ‬الويب‭ ‬3‭ ‬والميتافيرس‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬ويديرها‭ ‬الإعلامي‭ ‬ومقدم‭ ‬البرامج‭ ‬إبراهيم‭ ‬بدر،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الليدي‭ ‬بروفسور‭ ‬ونـدي‭ ‬هـال،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬Web Science Trust‭ ‬بجامعة‭ ‬ساوثهامبتون،‭ ‬وفايق‭ ‬مخائيل‭ ‬الحجازين،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الوكالة‭ ‬الأردنية‭ (‬بترا‭)‬،و‭ ‬أجيت‭ ‬جاوكار،‭ ‬مدير‭ ‬مساق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭.‬

ويستعرض‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬انعكاسات‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬والتوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والعالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬‮«‬الميتافيرس‮»‬،‭ ‬وأثر‭ ‬هذه‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمارات‭ ‬لتجنب‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬امتلاك‭ ‬المستخدمين‭ ‬للأصول‭ ‬الرقمية،‭ ‬ونمو‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬الإنترنت‭.‬

ويتطرق‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬الاختلافات‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الويب‭ ‬3‮»‬‭ ‬و»الميتافيرس‮»‬‭ ‬والتكامل‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ودور‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬استخدامات‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتمكين‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬بياناتهم‭ ‬وإجراء‭ ‬معاملاتهم‭ ‬عبر‭ ‬مفاتيحهم‭ ‬الخاصة‭ ‬ودون‭ ‬الحاجة‭ ‬لوسطاء‭.‬