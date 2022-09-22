رينارد يعتزم منح الفرصة للجميع في معسكر إسبانيا

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، يعتزم بعد التشاور مع جهازه المعاون منح جميع الوجوه الجديدة من اللاعبين، عددًا كافيًا من الدقائق خلال المباراتين التجريبيتين أمام الإكوادور والولايات المتحدة.

ويرغب رينارد، وفقًا لـ “الرياضية”، بالدفع بأكبر عددٍ من اللاعبين خلال مباراتي الإكوادور والولايات المتحدة لتحقيق أقصى قدرٍ من الاستفادة منهما.

وتضم قائمة الأخضر رباعي يظهر للمرة الأولى وهم: رياض شراحيلي، لاعب وسط الفيصلي، نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، أحمد بامسعود، ظهير أيسر الاتحاد، وعوض الناشري، لاعب وسط الاتحاد.

ويستعد “الأخضر”لخوض أولى مبارياته الودية في المرحلة الثانية أمام منتخب الإكوادور يوم الجمعة المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا. فيما ستكون مباراته الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه.





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Source akhbaar24

