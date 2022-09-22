︎
.
المناطق_الباحة
يطلق نادي الباحة الأدبي والثقافي بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة على مدار أسبوع حزمة من النشاطات الثقافية والطنية أهمها إقامة أكبر مهرجان شعري وطني في المدة من 29 / 2/ 1444هـ, وحتى 3 / 3 / 1444هـ .
وتضم الفعاليات أصبوحات أدبية وطنية يشارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام بالشراكة مع تعليم الباحة وتعليم المخواة يتخللها مسابقات ثقافية وطنية وأناشيد وطنية وقصائد وخواطر أدبية, كما ستقام معارض فنية للفن التشكيلي, والخط العربي, ومرسماً حراً, ومعرض كتاب لإصدارات النادي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أدبي الباحة ينظّم مهرجاناً شعرياً وطنياً احتفاءً باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.