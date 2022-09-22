أدبي الباحة ينظّم مهرجاناً شعرياً وطنياً احتفاءً باليوم الوطني

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المناطق_الباحة

يطلق نادي الباحة الأدبي والثقافي بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة على مدار أسبوع حزمة من النشاطات الثقافية والطنية أهمها إقامة أكبر مهرجان شعري وطني في المدة من 29 / 2/ 1444هـ, وحتى 3 / 3 / 1444هـ .

وتضم الفعاليات أصبوحات أدبية وطنية يشارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام بالشراكة مع تعليم الباحة وتعليم المخواة يتخللها مسابقات ثقافية وطنية وأناشيد وطنية وقصائد وخواطر أدبية, كما ستقام معارض فنية للفن التشكيلي, والخط العربي, ومرسماً حراً, ومعرض كتاب لإصدارات النادي.

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Source almnatiq

