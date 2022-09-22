سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

︎ . المناطق_متابعات هنأ جَلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. وأعرب جلالتُه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنّياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعياً الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدُّم ورُقيّ وازدهار. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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