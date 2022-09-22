قادة الدول يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني

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وجه قادة وزعماء الدول العربية التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة.

وأعرب سلطان عُمان، السُّلطان هيثم بن طارق، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنّياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة.

ووجه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني للمملكة، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين ومواقف المملكة إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفها الأخوية تجاه بلاده.

كما هنـأ نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، القيادة بذكرى اليوم الوطني، داعيا الله أن يديم عليهما الخير، مؤكدا أنه يكنُّ للمملكة وشعبها مشاعر حب وافتخار.



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Source akhbaar24

