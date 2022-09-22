وزير التجارة يلتقي نظيره الإندونيسي

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لتقى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمعالي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا الدكتور ذو الكفل حسن، وذلك على ضوء الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على خارطة طريق بمتابعة دورية لمضاعفة مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
كما بحثا سبل تعزيز ودعم قطاع الأعمال لتنمية العلاقات التجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
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Source almnatiq
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