عاجل.. اختيار السعودية لاستضافة المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دورة 2025

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المناطق ـ متابعات

اختيرت المملكة العربية السعودية، لاستضافة المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دورة 2025، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وفي كل عام، يعقد الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية والمعهد الدولي لقانون الفضاء، المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية .

وهو اجتماع سنوي للناشطين في الانضباط من الفضاء، ويعقد عادة في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر.

ويتألف المؤتمر من الجلسات العامة والمحاضرات والاجتماعات، ويشارك في المجلس الإداري المؤقت من قبل رؤساء الوكالات وكبار المديرين التنفيذيين من وكالات الفضاء في العالم.

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Source almnatiq

