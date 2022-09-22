اعتبارًا من اليوم ..”هيئة التراث” تحتفل باليوم الوطني عبر 17 موقعًا تاريخيًا

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أعلنت هيئة التراث تنظيم 17 فعالية بمناسبة اليوم الوطني 92، بعدد من المواقع التابعة لها ، لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم (الخميس)، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى منتصف الليل.

وأوضحت الهيئة أن الأماكن التى تم تخصيصها للاحتفال تشمل، قلعة إعيرف بحائل، وقصر الإمارة بنجران، وقلعة زعبل وبئر سيسرا بالجوف، وساحة برج المياه بعرعر، وقلعة عسفان بجدة.

وأشارت إلى أنه في الأحساء سيكون الاحتفال بقصر خزام وقلعة محيرس، وفي عسير من خلال قصر ثريان وقلعة شمسان، بخلاف القلعة الدوسرية في جازان ومرقب جبل منيخ بالرياض.

وذكرت أن احتفالات الطائف ستكون في المنطقة التاريخية، وفي تبوك بقصر الإمارة بأمبلج ومنطقة السكة الحديد بالمدينة المنورة، وقرية ذي العين بالباحة.



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Source akhbaar24

