شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب السعودي السابق يستبعد وصول بلاده بعيدًا في المونديال مع رينارد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استبعد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق، وصول بلاده تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، بعيدًا في كأس العالم.



السعودية تشارك في كأس العالم للمرة السادسة

ويخوض المنتخب السعودي بقيادة رينارد، نهائيات كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في قطر، للمرة السادسة في تاريخه.

وأكد فؤاد أنور نجم المنتخب السعودي السابق، على أن الأمور صعبة في المونديال، وعلينا التحلي بالواقعية، والمونديال يختلف عن التصفيات الآسيوية.

وتابع أنور خلال تصريحات إعلامية: "لا بد من دعم الأخضر في المرحلة المقبلة قبل خوض منافسات المونديال في قطر، ويجب علينا أن ننظر للأمور بواقعية".



أنور يُطالب الجماهير السعودية بالتحلي بالواقعية في المونديال



وأضاف: "علينا التفكير بشكل صحيح، ولا نتوقع أن المدرب رينارد لديه عصا سحرية وسيفعل شيئا خارقًا، وعلينا أن نتحلى بالواقعية لكن على الأقل من خلال التمارين والمباريات سيعطي الصبغة الحقيقية للمنتخب السعودي".

وقال نجم السعودية السابق: "من وجهة نظري أن طريقة لعب منتخبنا سيكون فيها تحفظ كبير وسنلعب على المرتدات والتحولات الهجومية، وهذا يحتاج لاعبين جاهزين وأصحاب إمكانيات عالية، لأن الفرصة الواحدة في كأس العالم قد لا تتكرر في المباراة".

واختتم: "علينا ألا نتوقع أن يظهر الأخضر السعودي في المونديال بنفس قوة التصفيات، خاصةً أن المنتخب يقع في مجموعة قوية، لديهم أبرز النجوم في الدوريات الأوروبية".