شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي رينارد ينتظر رقم تاريخي مع المنتخب السعودي أمام الإكوادور وأمريكا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رقم مميز وتاريخي عندما يواجه منتخبي الإكوادور وأمريكا وديًا.

المنتخب السعودي يخوض وديتين خلال معسكر إسبانيا استعدادًا للمونديال

ويخوض الأخضر السعودي معسكر في الوقت الحالي في إسبانيا، يلعب خلاله مباراتين وديتين استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المدرب الفرنسي، أصبح على بعد مباراة واحدة ليكون ثاني أكثر مدرب فوزا في تاريخ الأخضر السعودي.

وتابعت: "حال نجح رينارد تحقيق الفوز في أي مباراة من الإكوادور وأمريكا، سيُعادل رقم السعوي خليل الزياني المدرب الأسبق، الذي حقق 19 انتصارًا، حيث يحتاج الفرنسي لتحقيق الفوز في مباراتين لينفرد بالوصافة خلف ناصر الجوهر صاحب 37 انتصارًا في تاريخ المنتخب.

ويقود رينارد المنتخب في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية أمام الإكوادور يوم الجمعة، ثم أمام أمريكا يوم الثلاثاء المقبل بمعسكر الفريق الإعدادي في إسبانيا، استعدادا للمشاركة في مونديال قطر 2022.

رينارد يبحث عن فوز غائب منذ 6 أشهر

ويبحث هيرفي عن تحقيق انتصار مع الأخضر غائب منذ 6 أشهر عندما انتصر على أستراليا بهدف نظيف في آخر مواجهة بدور المجموعات على أرض مدينة الملك عبدالله في جدة بشهر مارس الماضي.

ويحتاج رينارد هاتين المباراتين ليصبح أكثر مدرب أجنبي قاد الأخضر في المباريات، بعد أن قاد السعودية في 30 مواجهة، خلف لبرتغالي خوسيه بيسيرو، الذي أشرف عليه في 31 مباراة.

ويقف رينارد في المركز الثاني كذلك في قائمة المدربين الأجانب الأطول زمنًا في الإشراف على المنتخب السعودي، حيث بلغت فترة قيادته 3 أعوام و16 يومًا، خلف المصري عبد الرحمن فوزي، أول مدرب أجنبي، إذ قاد الأخضر في 3 أعوام و324 يومًا.