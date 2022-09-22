شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشباب يُطلق تصريح مدوي بشأن دوري روشن ويكشف سر أدائه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، أن فريقه لم يكون مجرد منافس فقط على لقب دوري روشن السعودي، ولكن يطمح للتتويج باللقب.

أرون بوبيندزا يتوقع منافسة الشباب على لقب دوري روشن

وتحدث الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم الشباب، عن سبب تسجيله أفضل انطلاقة له في مسيرته رفقة ناديه هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يملك العديد من النجوم المميزة التي تساعده.

وأوضح أرون خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "تسجيلي لأفضل انطلاقة لي بمسيرتي رفقة الشباب يعود لأنه عمل جماعي كما يعلم الجميع".

وتابع: "حينما وصلت هنا تم استقبالي بشكل جيد من قبل مشجعي الشباب بعد التعاقد معي، وهذا شجعني لتقديم كل ما لدي داخل الملعب لأرد لهم جميلهم وسأقوم بكل ما يلزم لمساعدة الفريق، وأنا أشعر بأنني في حالة جيدة".

بوبيندزا يكشف سر تألقه مع الشباب هذا الموسم

وأضاف: "شخصيًا مسرور بما قدمته مع الشباب في المباريات الأربع الأولى بالدوري، وعملت بكل جهد وسأقوم بما يلزم لمساعدة الفريق هجوميا بناء على خبراتي السابقة، وهذا يسعدني، والجميع هنا يشعر بالراحة".

وقال: "يجب أن نكون مستعدين للدوري السعودي للمحترفين جيدا وهناك فرق قوية وتنافسية، نعم كسبنا أربع مباريات وقدمنا أداء جيدًا لكن لا يزال لدينا مزيد من الجهود والعمل الكبير للوصول لهدفنا المنشود".

واستطرد: "المنافسة قوية مع الفرق بالدوري السعودي لكن نحرص على تقليل الأخطاء والعمل الجاد والكبير في جميع مبارياتنا".

واختتم: "الدوري لا يزال طويلا، وفريق الشباب متكامل ويملك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات كبيرة يعرفون كيف يحصلون على البطولات، ونأمل أن نفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، والشباب قادر على ذلك".