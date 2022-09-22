شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة للنصر قبل كلاسيكو الاتحاد لسبب غريب! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع النصر في مواجهة من العيار الثقيل مع الاتحاد بـ كلاسيكو دوري روشن السعودي، في الجولة القادمة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

فرهاد عبدالله يحذر النصر لهذا السبب

وحرص فرهاد عبدالله مدير دائرة التحكيم بتوحية تحذير شديد اللهجة لنادي النصر السعودي قبل كلاسيكو الاتحاد المرتقب في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

وكشف فرهاد في تصريحات تلفزيونية رسمية، عن رفض دائرة التحكيم، إغلاق الإضاءة في "مرسول بارك"، التابع بنادي النصر، أثناء المباريات القادمة للفريق

وجاء ذلك بعدما قامت إدارة "مرسول بارك"، خلال الموسم الحالي 2022/2023، عن إغلاق الإضاءة بعد قيام لاعبي الفريق بتسجيل الأهداف "احتفالًا بالهدف".

ووصف مدير دائرة التحكيم، إغلاق الإضاءة أثناء احتفال نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بـ "التصرف غير الجيد"، مشيرًا إلى أنه تصرف غير جيد ولا يُعد احتفالا.

ومن المتوقع أن نشهد توقيع غرامات على النصر في الفترة القادمة في حال الاستمرار في إغلاق الاضاءه احتفالًا بالأهداف، من أجل حق الحكام ومراقبي المباريات في مشاهدة الأهداف المسجلة بوضوح.

مرسول بارك يستعد لاستقبال كلاسيكو الاتحاد والنصر

يقع الاتحاد ضيفًا على النصر مساء الأحد الموافق 2 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

والتي تنطلق بدايتها في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

الجدير ذكره.. يرتكز النصر في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، يسبقه الاتحاد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.