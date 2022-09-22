شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام من جارسيا في النصر قبل مواجهة الاتحاد ونجم الفريق يعود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرار هام قبل مواجهة اتحاد جدة، في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري روشن

ومن المقرر أن يستضيف العالمي نظيره العميد، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وقرر جارسيا منح اللاعبين إجازة لمدة يومين أمس واليوم من التدريبات الجماعية، على أن يستأنفوا التدريبات، غدٍ الجمعة، على ملعب النادي.

جارسيا يمنح لاعبي النصر راحة يومين بعد مواجهة شباب النادي

وكان الفريق خاض تقسيمة ودية مع فريق درجة الشباب، مساء أمس الأربعاء انتهت بثلاثية نظيفة، أحرز منها تاليسكا هدفين، أحدهما من علامة الجزاء، فيما سجل عبد الرحمن غريب، الهدف الثالث.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تقسيمة ودية ثانية مع فريق درجة الشباب الأسبوع المقبل، استعدادًا لمواجهة الاتحاد على ملعب مرسول بارك، بالدوري.

مارتينيز يعود إلى الرياض بعد زيارة الطبيب

من ناحية أخرى، عاد المحترف الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى الرياض، مساء أمس الأربعاء قادما من إسبانيا على العكاز، وذلك بعد إزالته مسمار الركبة، إثر الجراحة التي خضع لها الموسم قبل الماضي، عند إصابة غيبته عن الملاعب آنذاك.

وتأتي زيارة اللاعب للطبيب كوجات في إسبانيا من أجل ضمن الخطة العلاجية التي يفترض أن تكون في أكتوبر أول، لكن تم تقديم الموعد أسبوعين كون اللاعب في الفترة الجارية بالراحة السلبية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في القلب.

وتنتهي الراحة بانقضاء سبتمبر الجاري وفق توصية أحد الأطباء المختصين في أمراض القلب، والذي أوصى بإعطاء بيتي أطول راحة سلبية، وبعدها يفضل أن يبدأ اللاعب في التدريبات الانفرادية ويكون تحت الملاحظة الطبية، على أن يجري اختبار إيكو، واختبارات الجهد، وبعدها يتم البت النهائي في الوضع الصحي للاعب.