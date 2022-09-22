شكرا لقرائتكم خبر عن الشكوك تحوم حول مشاركة ثنائي منتخب السعودية ضد الإكوادور وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحوم الشكوك حول مشاركة ثنائي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضد منتخب الإكوادور وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.

ويواصل منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، استعداداته القوية من أجل خوض نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخه.

الفرج وتمبكتي يقتربان من الغياب عن مواجهة السعودية ضد الإكوادور بسبب الإصابة

وأكدت تقارير صحفية اليوم، أن مشاركة سلمان الفرج قائد منتخب السعودية وحسان تمبكتي مدافع الأخضر، بداعي الإصابات الطفيفة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وأشارت التقارير، إلى أن الأخضر يتواجد فيه مجموعة كبيرة من الأسماء المؤثرة أمثال سلطان الغنام وياسر الشهراني وعبد الإله العمري وسالم الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي، قادرين على تعويض الغيابات المحتملة.

موعد مباراة السعودية ضد الإكوادور وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر السعودي نظيره الإكوادوري، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد مباراة الإكوادور، هي المباراة الأولى للمنتخب السعودي في معسكره الحالي المقام في إسبانيا، وتقام على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبدأ الأخضر معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية، الأحد الماضي، بمشاركة 26 لاعبا وقع عليهم اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وتعد مواجهة الإكوادور هي الأولى بين المنتخبين.

ويأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الأخضر للمونديال، ويعد الثاني للمنتخب السعودي في إسبانيا، بعد الأول في يونيو الماضي والذي خاض خلاله مباراتين أمام فنزويلا وكولومبيا وخسرهما بنتيجة واحدة بهدف دون رد.

السعودية تشارك في كأس العالم للمرة السادسة

ويلعب منتخب السعودية للمرة السادسة في تاريخه بالمونديال، حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما تلعب الإكوادور في المجموعة الأولى بجوارمنتخبات قطر والسنغال وهولندا

من ناحية أخرى، يشارك الإكوادور في المباراة الودية، بمعنويات مميزة بعد قرار الفيفا بتأييد تأهله لمونديال قطر، ورفض الاستئناف الذي قدمته كل من تشيلي وبيرو المشككتين في جنسية اللاعب بايرون كاستيو، الذي لعب ضمن صفوف منتخب الإكوادور في التصفيات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مؤخرا، أنه "بعد تحليل جميع الوثائق المضافة إلى الملف من قبل الأطراف المعنية، أكدت لجنة الاستئناف بفيفا قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري".