القبض على مقيم بحوزته (100) كيلو جراماً من نبات القات المخدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان قبضت نقطة الضبط الأمني المشتركة (الأمن العام – حرس الحدود) بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (100) كيلو جرام من نبات القات المخدر مخفية في تجاويف شاحنة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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