أولياء أمور يشكرون المعلمين لتفانيهم في أداء رسالتهم

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للمعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬لجهودهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬التربوية‭ ‬السامية،‭ ‬وفي‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬فلذات‭ ‬الأكباد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬الطالبين‭ ‬يعقوب‭ ‬وإبراهيم‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الروضة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وأنا‭ ‬ألمس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬والعمل‭ ‬الجبار‭ ‬من‭ ‬الكادر‭ ‬التعليمي‭ ‬والإداري‭ ‬والفني،‭ ‬وبخاصة‭ ‬المعلمات‭ ‬اللواتي‭ ‬لم‭ ‬يدخرن‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أولادي‭ ‬وتيسير‭ ‬عملية‭ ‬دراستهم،‭ ‬والتواصل‭ ‬معي‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يعينهم‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬الأكاديمي‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬الصباح‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬الطالبة‭ ‬ريم‭ ‬منصور‭ ‬العنزي‭ ‬بالصف‭ ‬الاول‭ ‬الابتدائي‭ ‬بمدرسة‭ ‬حفصة‭ ‬أم‭ ‬المؤمنين‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬بتنظيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائع‭ ‬لهذه‭ ‬المدرسة،‭ ‬وكانت‭ ‬المعلمات‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬استقبل‭ ‬بناتنا،‭ ‬وخاصة‭ ‬المستجدات‭ ‬منهن،‭ ‬فأدخلن‭ ‬عليهن‭ ‬ذلك‭ ‬السرور‭ ‬والحماس‭ ‬لمعاودة‭ ‬الدراسة‭ ‬الحضورية‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع،‭ ‬فجميل‭ ‬الكوادر‭ ‬التدريسية‭ ‬عظيم،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تلخيصه‭ ‬في‭ ‬بضع‭ ‬كلمات،‭ ‬فالشكر‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

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‭ ‬بدورها،‭ ‬أشارت‭ ‬ولية‭ ‬امر‭ ‬الطالبة‭ ‬فاطمة‭ ‬أسيري‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬حفصة‭ ‬أم‭ ‬المؤمنين‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفضل‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬في‭ ‬تنشئة‭ ‬أبنائنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬ورفعة‭ ‬وطنهم‭ ‬الغالي،‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬المخلصين‭ ‬والمتفانين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عملهم‭ ‬النبيل،‭ ‬فمن‭ ‬تجربتي‭ ‬الشخصية‭ ‬وجدت‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والحب‭ ‬والاهتمام‭ ‬لابنتي‭ ‬فاطمة،‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬معلماتها‭ ‬القدوة‭ ‬الحسنة‭ ‬لها‭.‬