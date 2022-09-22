أولياء أمور يشكرون المعلمين لتفانيهم في أداء رسالتهم

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم للمعلمين والمعلمات لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التربوية السامية، وفي تقديم كل ما بوسعهم في خدمة فلذات الأكباد في جميع المراحل الدراسية.
من جانبها، قالت ولية أمر الطالبين يعقوب وإبراهيم صالح من مدرسة الروضة الابتدائية للبنين: «منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وأنا ألمس الاهتمام الكبير والعمل الجبار من الكادر التعليمي والإداري والفني، وبخاصة المعلمات اللواتي لم يدخرن جهداً في دعم أولادي وتيسير عملية دراستهم، والتواصل معي بشكل مستمر في كل ما يعينهم على التقدم الأكاديمي».
وأكدت السيدة مريم الصباح ولية أمر الطالبة ريم منصور العنزي بالصف الاول الابتدائي بمدرسة حفصة أم المؤمنين الابتدائية للبنات أن العام الدراسي قد بدأ بتنظيم أكثر من رائع لهذه المدرسة، وكانت المعلمات في مقدمة من استقبل بناتنا، وخاصة المستجدات منهن، فأدخلن عليهن ذلك السرور والحماس لمعاودة الدراسة الحضورية بعد انقطاع، فجميل الكوادر التدريسية عظيم، لا يمكننا تلخيصه في بضع كلمات، فالشكر كل الشكر لهم».
بدورها، أشارت ولية امر الطالبة فاطمة أسيري من مدرسة حفصة أم المؤمنين الابتدائية للبنات إلى أن الفضل من بعد رب العالمين في تنشئة أبنائنا وبناتنا وتأهيلهم للمساهمة في تنمية ورفعة وطنهم الغالي، تعود إلى المعلمين والمعلمات المخلصين والمتفانين في أداء مهام عملهم النبيل، فمن تجربتي الشخصية وجدت كل الدعم والحب والاهتمام لابنتي فاطمة، التي ترى في معلماتها القدوة الحسنة لها.
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