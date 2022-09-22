وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد صراع مع المرض

محمد بن مسعود - الدمام - غيب‭ ‬الموت‭ ‬اليوم‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬هشام‭ ‬سليم‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬64‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تشييع‭ ‬الجنازة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬الشرطة‭ ‬بالشيخ‭ ‬زايد‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭.‬

وعانى‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان،‭ ‬وتعرض‭ ‬لمضاعفات‭ ‬خطيرة‭ ‬أدت‭ ‬لتدهور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬ودخوله‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومكوثه‭ ‬به‭ ‬حتى‭ ‬لفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬الأخيرة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭.‬

ولد‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عام‭ ‬1958،‭ ‬وهو‭ ‬نجل‭ ‬لاعب‭ ‬الكرة‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬ورئيس‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬صالح‭ ‬سليم‭. ‬تخرج‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬السياحة‭ ‬والفنادق‭ ‬بجامعة‭ ‬حلوان،‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدائه‭ ‬دور‭ ‬نجل‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬إمبراطورية‭ ‬ميم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬حسين‭ ‬كمال‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1972‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬وسينمائية،‭ ‬منها‭ ‬أفلام‭ ‬اغتيال‭ ‬مدرسة،‭ ‬وتزوير‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬رسمية،‭ ‬ومسلسلات‭ ‬ارابيسك‭ ‬وليالي‭ ‬الحلمية‭ ‬ومازال‭ ‬النيل‭ ‬يجري‭.‬