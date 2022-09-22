وزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ 33 في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يرأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي الـ 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية، الذي سيُعقد يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري لعام 2022م في العاصمة القاهرة ، تحت عنوان” الاجتهاد ضرورة العصر “صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه”، بمشاركة نحو 100 شخصية عالمية من عدة دول.
وسيلقي معاليه في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر كلمة المملكة، كما سيلتقي على هامشه عدداً من أصحاب المعالي الوزراء والوفود المشاركة في أعمال المؤتمر.
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