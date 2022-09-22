الصحة بالجوف .. من عيادة الدرن إلى 14 مستشفى و 12 مركزاً متخصصأً و 62 مركزاً صحياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

بدأت الخدمات الصحية في منطقة الجوف في مرحلة توحيد المملكة بعيادة للدرن لمواجهة الوباء آنذاك, وتطورت العيادة لتشهد أول مستشفى مركزي بمدينة سكاكا عام 1385هـ – 1965 م بسعة سريرية ” 30 سريراً “, ودعت الحاجة إلى افتتاح مرافق صحية مساندة لتغطية باقي محافظات المنطقة البعيدة عن مدينة سكاكا حيث تم افتتاح مستشفى الملك فيصل بمحافظة القريات ومركز التشخيص والولادة بمحافظة دومة الجندل عام 1395ه بسعة 30 سريراً ومركز الإسعاف والولادة بمحافظة طبرجل والذي أصبح مستشفى بسعة 60 سريراً ، كما تم افتتاح مستشفى للصحة النفسية عام 1404هـ بمدينة سكاكا .

وفى 1406هـ تم استحداث إدارة للشؤون الصحية بالجوف ثم تحولت إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

وتواصلت التنمية خلال 92 عاماً في القطاع الصحي بالمنطقة إلى أن وصل عدد المستشفيات اليوم إلى 14 مستشفى 4 منها سعتها أكثر من 200 سرير, و4 أقل من 200 سرير و 6 مستشفيات أقل من 100 سرير , فيما بلغ عدد المراكز 62 مركزاً تضم عيادات الأطفال والحوامل وطب الأسرة والأمراض المزمنة والتطعيمات والأسنان ، وبلغ عدد المراكز المتخصصة بالمنطقة 12 مركزاً وهي : السمنة والقلب والسكر والغدد الصماء والأسنان واضطرابات النمو والسلوك والأورام والقوقعة والعيون.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، أنه جرى إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالمنطقة خلال العام الماضي حيث تم تطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز, وتطوير غرف العزل بمستشفيات منطقة الجوف خارج مدينة سكاكا, وترميم وتحسين سكن الممرضات الداخلي بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي, وتوصيل التيار الكهربائي للمختبر الإقليمي بالجوف, وتطوير مبنى التموين الطبي بالجوف, وتطوير مبنى الصحة العامة بالجوف, وتوريد وتركيب خزان أكسجين بسعة 10.000 لتر لمستشفى الملك عبد العزيز, وتوريد وتركيب عدد 5 خزانات أكسجين لمستشفيات المنطقة, وتطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية استشارية بسكاكا, وتطوير مركز استقبال وطوارئ للحالات الباردة وعيادات تخصصية استشارية بطبرجل, وتطوير وتأهيل مركز الخريف للغسيل الكلوي بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز, وتطوير وتأهيل المبنى الإداري بمستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا, وتطوير العيادات التخصصية بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي, وتطوير الموقع العام لمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز, وتطوير وتوسعة العيادات الخارجية بمستشفى دومة الجندل العام , وزيادة السعة السريرية لقسم النساء بمستشفى القريات العام 30 سريراً, وتطوير غرفة الولادة بمستشفى القريات العام بنسبة 100%.

كما تم تطوير قسم الجراحة رجال بمستشفى القريات العام بنية تحتية بنسبة 90%, وتطوير قسم الباطنية رجال بمستشفى القريات العام بنية تحتية بنسبة 90%, وتطوير مركز طب الأسنان بالقريات, وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى العيساوية, وإسكان مستشفى القريات العام , وتوسعة قسم طوارئ النساء والولادة بمستشفى القريات العام 7 أسرة, ومركز السكري للأطفال بالقريات بنسبة 100%, ووحدة غسيل كلى ” البريتوني ” بالقريات للأطفال بنسبة 100%, وقسم سكر الأطفال بمستشفى العيساوية بنسبة 100%, وتطوير مركز الحماد و قليب خضر.

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وتم إنجاز معمل (BGI) بالمختبر الإقليمي بمنطقة الجوف, وانشاء مركزين صحيين بمنطقة الجوف (قارا – التنمية بدومة الجندل), وترميم سكن مستشفى دومة الجندل, وتنفيذ غرفة المحاليل الوريدية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي, ومشروع تطوير وتحسين شبكة الكهرباء بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف, وتطوير وتوسعة العيادات الخارجية بمستشفى دومة الجندل العام.