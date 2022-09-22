التدريب التقني بالرياض ينهي استعداداته للاحتفال باليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 في جميع منشآتها التدريبية البالغ عددها 45 منشأة ما بين كلية تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية.
وتشتمل الفعاليات المعتمد تنفيذها جميع المجالات الوطنية والإنسانية والإجتماعية والفنية والترفيهية، حيث تقودها مسابقة اليوم الوطني 92 التي أطلقتها الإدارة لاكتشاف ورعاية المبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الوطن في المنطقة، وذلك بمجالات المونتاج والتصميم والتصوير من خلال انتاجاتهم المعبرة عن مشاعرهم في هذه المناسبة الغالية
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