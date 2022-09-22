شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يوقع عقوبات قاسية على سالم الدوسري وماريجا بسبب "حمدالله".. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، توقيع عقوبة صارمة على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، "سالم الدوسري والمالي موسى ماريجا"، على أثر ما ارتكبه الثنائي خلال الفترة الماضية، وتسببهم في إثارة الجدل في الشارع السعودي.

وجاء ذلك بعدما فجرت العديد من البرامج الرياضية السعودية مفاجآت نارية مؤكدة إلى أن إدارة الزعيم ستوقع قولو قاسية على الدوسري وماريجا، بعد اعتراضهم بعد التبديل من جانب ديار خلال مباراة الفتح والوحدة على التوالي

الهلال يضر شباك الوحدة بثلاثية

وتمكن الهلال من تدوين فوز مثير على الوحدة في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 بثلاثية، ليستمر في تحقيق الأرقام المثيرة في النسخة الجارية من أحداث البطولة.

الهلال يوقع عقوبة قاسية على الدوسري وماريجا

وأكد الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان على فتح إدارة الهلال السعودي_ تحقيق داخل الفريق بسبب الفعل الذي بدر من الثنائي "الدوسري، وماريجا"، بعد اعتراضهم عند استبدالهمىمن أرضية الملعب.

وأكد برنامج "ملعب SCC" على توقيع الهلال وجميع أندية دوري روشن السعودي قوية الخصم من الراتب " عند اعتراض اللاعبون على الاستبدال من أرضية الملعب".

الهلال يوقع عقوبة على الدوسري وماريجا لهذا السبب

كما وأشار برنامج ملعب SSC أن جميع أندية دوري روشن استقرت على توقيع غرامة وعقوبة على الاعتراض، لمنع تكرار مشكلة حمدالله مع النصر في الشارع السعودي

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة

من المقرر أن يقع الهلال ضيفًا على القادسية الكويتي في مباراة اعتزال نواف الخالدى، يوم الأحد القادم الموافق 25 من سبتمبر الجاري.

والتي تنطلق في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

في سياق آخر.. يرتكز الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 12 “بالعلامة الكاملة” بعد تحقيق الفوز في الأربع جولات الماضية.