شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب السعودية ضد الإكوادور وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لمواجهة الإكوادور وديًا، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقبلة.

موعد انطلاق مباراة السعودية ضد الإكوادور وديًا

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر السعودي نظيره الإكوادوري، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد مباراة الإكوادور، هي المباراة الأولى للمنتخب السعودي في معسكره الحالي المقام في إسبانيا، وتقام على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الأخضر للمونديال، ويعد الثاني للمنتخب السعودي في إسبانيا، بعد الأول في يونيو الماضي والذي خاض خلاله مباراتين أمام فنزويلا وكولومبيا وخسرهما بنتيجة واحدة بهدف دون رد.

وبدأ الأخضر معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية، الأحد الماضي، بمشاركة 26 لاعبا وقع عليهم اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وتعد مواجهة الإكوادور هي الأولى بين المنتخبين.

مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم

ويلعب الأخضر للمرة السادسة في تاريخه بالمونديال، حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما تلعب الإكوادور في المجموعة الأولى بجوارمنتخبات قطر والسنغال وهولندا