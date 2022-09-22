سفارة المملكة في الكويت تحتفي باليوم الوطني الـ92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

احتفت سفارة المملكة في دولة الكويت أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة ، بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة بدولة الكويت الدكتور محمد الفارس.

وقال سموه في كلمة خلال الحفل : ” إن المملكة تحتفل بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة على يدي الملك عبدالعزيز رحمه الله ورجاله المخلصين حيث كان لجهودهم الفضل فيما ينعم به المواطنون من أمن وأمان ورخاء” .

وأضاف أن المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة خلال فترة قصيرة بفضل الله أولا ، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

من جانبه هنأ الدكتور محمد الفارس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين و الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، مؤكدا حرص الشعب الكويتي على مشاركة المملكة العربية السعودية فرحتها بيومها الوطني .

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعد قريبة على قلوب الكويتيين، معربا عن التمنيات للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار.