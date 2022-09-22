أمريكا تُحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

في تحذير عاجل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إنه لا ينبغي على المواطنين الأمريكيين السفر إلى أوكرانيا بسبب النزاع المسلح هناك.

وتعليقًا على مبادرة ولي العهد لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، أكد أن واشنطن تشكر المملكة على المساعدة في قيادة هذه المبادرة الإنسانية وتسهيل عودة 10 مواطنين أجانب، معربًا عن تقدير بلاده لأوكرانيا بعد إدراج كافة أسرى الحرب في مفاوضاتها بغض النظر عن جنسياتهم.

يأتي هذا بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد فيها أنه يجب أن تفهم روسيا بأن أفعالها لن تمر دون عواقب، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية في الداخل والخارج، وأن الرئيس بوتين “انتهك بوقاحة” ميثاق الأمم المتحدة، وأن واشنطن مستمرة في الوقوف إلى جانب أوكرانيا عسكريًا ضد العدوان الروسي.

فيما كشف مسؤول أمريكي رفيع، أن تهديد بوتين بالسلاح النووي ليس الأول وهو شبيه بتهديدات سابقة، وأن بوتين يحاول بناء سيناريو قانوني من خلال استفتاء مزيف في مقاطعات أوكرانية، مشيرًا إلى ان الولايات المتحدة وحلفاءها يبعثون برسائل واضحة لروسيا بشأن عواقب التصعيد في أوكرانيا.