اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الثاني والتسعين

محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضمّنها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأجمل‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الثاني‭ ‬والتسعين،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬معربًا‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بتاريخ‭ ‬السعودية‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬قرون‭ ‬مضت،‭ ‬والتي‭ ‬أسسها‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭.‬

وأكد‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بفضل‭ ‬حرص‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬وتنميتها‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويصون‭ ‬مصالحهما‭.‬

وأشاد‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الخير‭ ‬والسلام،‭ ‬وبسط‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وترسيخ‭ ‬عرى‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬وصون‭ ‬الحقوق‭ ‬العربية‭ ‬المشروعة‭ ‬وخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لمبادئها‭ ‬الوطنية‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭.‬

ونوّه‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وعلى‭ ‬الشعب‭ ‬السعودي‭ ‬الشقيق‭ ‬بالخير‭ ‬والرخاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬