اخبار الخليج – مذكرة تفاهم بين «المهن الصحية» وشركة البستكي للتدريب للمساهمة في تسهيل إجراءات استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬البستكي،‭ ‬ممثلاً‭ ‬لشركة‭ ‬البستكي‭ ‬للتدريب‭ ‬والاستشارات،‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬وشركة‭ ‬البستكي‭ ‬للتدريب‭ ‬والاستشارات‭.‬ ويأتي‭ ‬توقيع‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬استيراد‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬لضمان‭ ‬توافرها‭ ‬للاستخدام‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ وتنص‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬البستكي‭ ‬للتدريب‭ ‬والاستشارات‭ ‬بتدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬لجهات‭ ‬القيد،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬اللوجستية‭ ‬المناسبة،‭ ‬وأيضا‭ ‬استشارات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الشحن‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وسيكون‭ ‬التقديم‭ ‬للاستيراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬البستكي‭ ‬للتدريب‭ ‬والاستشارات‭ ‬اختيارياً‭ ‬وليس‭ ‬إجبارياً،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للممثلين‭ ‬المعتمدين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الملفات‭ ‬تقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬للهيئة‭.‬

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