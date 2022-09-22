اخبار الخليج – مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين

محمد بن مسعود - الدمام - رعى معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين، والتي انعقدت تحت إشراف مدرسة التدريب بالحرس الوطني ، وذلك صباح اليوم الخميس (22 سبتمبر) بمعسكر الصخير، وبحضور كبار ضباط الحرس الوطني.
وبعد وصول معالي مدير أركان الحرس الوطني، جرى عزف سلام الفريق، ثم تفقد معاليه الخرّيجين المستجدّين، ليبدأ الحفل بعد ذلك بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية ألقاها آمر مدرسة التدريب رحّب من خلالها براعي الحفل والحضور، وأكد على الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به المنظومة التدريبية في هذا الصرح العسكري، من لدن الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وذلك بمتابعة معالي الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، مما أسهم في إثراء ميادين الحرس بأحدث العلوم والمناهج العسكرية، ورفع مستوى الكفاءات والخبرات البشرية والعملياتية لدى منتسبي هذا الصرح الوطني.
وأعقب ذلك، الاستئذان ببدء طابور العرض العسكري، إذ شهد الحفل تطبيقات لعروض المشاة العسكرية بالسلاح وبدونه وعروض للحركات الصامتة قدّمها الخرّيجين من المستجدين العسكريين، مما عكس مستوى الكفاءة التي استحصلوها من المراحل التدريبية للدورة خلال فترة تدريبهم، والتي تهيئهم بشكل متقدّم لخدمة وطنهم وتلبية نداء الواجب في كافة الميادين بأعلى جاهزية قتالية.
وقد أدّى الخريجون القسم القانوني، خدمةً لوطننا الغالي وللقائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
كما تفضّل معالي مدير أركان الحرس الوطني بتسيلم الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوّقين، مهنئاً أصحاب المراكز الأولى ومقدماً شكره للخريجين والمدربين لجهودهم في تحقيق متطلبات الدورة واجتيازها بنجاح وفي ختام الحفل، استأذن قائد طابور العرض بالانصراف، ليجري بعد ذلك عزف سلام الفريق ختاماً للحفل .
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