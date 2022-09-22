اخبار الخليج – مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة للمستجدين العسكريين

محمد بن مسعود - الدمام - رعى‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬دورة‭ ‬للمستجدين‭ ‬العسكريين،‭ ‬والتي‭ ‬انعقدت‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدرسة‭ ‬التدريب‭ ‬بالحرس‭ ‬الوطني‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ (‬22‭ ‬سبتمبر‭) ‬بمعسكر‭ ‬الصخير،‭ ‬وبحضور‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭. ‬

وبعد‭ ‬وصول‭ ‬معالي‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬جرى‭ ‬عزف‭ ‬سلام‭ ‬الفريق،‭ ‬ثم‭ ‬تفقد‭ ‬معاليه‭ ‬الخرّيجين‭ ‬المستجدّين،‭ ‬ليبدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بتلاوة‭ ‬لآيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬تلتها‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬ألقاها‭ ‬آمر‭ ‬مدرسة‭ ‬التدريب‭ ‬رحّب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬براعي‭ ‬الحفل‭ ‬والحضور،‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المنظومة‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬العسكري،‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬بمتابعة‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬ميادين‭ ‬الحرس‭ ‬بأحدث‭ ‬العلوم‭ ‬والمناهج‭ ‬العسكرية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬البشرية‭ ‬والعملياتية‭ ‬لدى‭ ‬منتسبي‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الوطني‭. ‬

وأعقب‭ ‬ذلك،‭ ‬الاستئذان‭ ‬ببدء‭ ‬طابور‭ ‬العرض‭ ‬العسكري،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬تطبيقات‭ ‬لعروض‭ ‬المشاة‭ ‬العسكرية‭ ‬بالسلاح‭ ‬وبدونه‭ ‬وعروض‭ ‬للحركات‭ ‬الصامتة‭ ‬قدّمها‭ ‬الخرّيجين‭ ‬من‭ ‬المستجدين‭ ‬العسكريين،‭ ‬مما‭ ‬عكس‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬التي‭ ‬استحصلوها‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬التدريبية‭ ‬للدورة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تدريبهم،‭ ‬والتي‭ ‬تهيئهم‭ ‬بشكل‭ ‬متقدّم‭ ‬لخدمة‭ ‬وطنهم‭ ‬وتلبية‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭ ‬بأعلى‭ ‬جاهزية‭ ‬قتالية‭. ‬

وقد‭ ‬أدّى‭ ‬الخريجون‭ ‬القسم‭ ‬القانوني،‭ ‬خدمةً‭ ‬لوطننا‭ ‬الغالي‭ ‬وللقائد‭ ‬الأعلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬

كما‭ ‬تفضّل‭ ‬معالي‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بتسيلم‭ ‬الشهادات‭ ‬والجوائز‭ ‬على‭ ‬الخريجين‭ ‬والمتفوّقين،‭ ‬مهنئاً‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬ومقدماً‭ ‬شكره‭ ‬للخريجين‭ ‬والمدربين‭ ‬لجهودهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬الدورة‭ ‬واجتيازها‭ ‬بنجاح‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل،‭ ‬استأذن‭ ‬قائد‭ ‬طابور‭ ‬العرض‭ ‬بالانصراف،‭ ‬ليجري‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عزف‭ ‬سلام‭ ‬الفريق‭ ‬ختاماً‭ ‬للحفل‭ .‬