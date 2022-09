رواد التواصل يستهدفون يسرا بعد ميرفت أمين.. «الزمن غدر بها»

محمد بن مسعود - الدمام - حضرت‭ ‬النجمة‭ ‬يسرا‭ ‬حفل‭ ‬مهرجان‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬السينمائي،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬فينيسيا‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭. ‬وأثارت‭ ‬صور‭ ‬يسرا‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬فينيسيا‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي،‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭.‬

واختارت‭ ‬يسرا‭ ‬فستانا‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬دار‭ ‬أزياء‭ ‬أوسكار‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬رينتا‭ ‬Oscar De La Renta‭ ‬باللون‭ ‬الوردي،‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬مزيج‭ ‬الحرير،‭ ‬ومن‭ ‬الأكتاف‭ ‬مزود‭ ‬بطبقة‭ ‬درابيه،‭ ‬ومفصّل‭ ‬ببروش‭ ‬مزين‭ ‬بالكريستال،‭ ‬وسدلت‭ ‬شعرها‭ ‬الأشقر،‭ ‬وتزينت‭ ‬بماكياج‭ ‬ناعم‭.‬

لكنها‭ ‬لم‭ ‬تسلم‭ ‬من‭ ‬التنمر‭ ‬والانتقادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البعض‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬بات‭ ‬واضحا‭ ‬عليها‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬إخفائه‭ ‬بالماكياج‭ ‬والتجميل،‭ ‬كما‭ ‬تداولوا‭ ‬صورا‭ ‬أخرى‭ ‬لها‭ ‬تكشف‭ ‬مدى‭ ‬تغير‭ ‬ملامحها،‭ ‬ووصفوا‭ ‬ظهورها‭ ‬بالمفزع‭ ‬قائلين‭ ‬‮«‬الزمن‭ ‬غدر‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬تعرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬ميرفت‭ ‬أمين‭ ‬للتنمر‭ ‬والسخرية‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة،‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬صورتها‭ ‬بدون‭ ‬ماكياج‭ ‬والتي‭ ‬التقطها‭ ‬أحد‭ ‬المصورين‭ ‬في‭ ‬عزاء‭ ‬المخرج‭ ‬الشهير‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الخالق،‭ ‬وبدا‭ ‬على‭ ‬ملامحها‭ ‬علامات‭ ‬كبر‭ ‬السن‭ ‬وكأن‭ ‬الزمن‭ ‬قد‭ ‬هزمها‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬شاركت‭ ‬يسرا‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬تصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬روز‭ ‬وليلى‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفنانة‭ ‬نيللي‭ ‬كريم‭.‬

ومسلسل‭ ‬‮«‬روز‭ ‬وليلى‮»‬‭ ‬أول‭ ‬سلسلة‭ ‬درامية‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬والإخراج،‭ ‬كتب‭ ‬المسلسل‭ ‬المؤلف‭ ‬والسيناريست‭ ‬البريطاني‭ ‬كريس‭ ‬كول‭ ‬صاحب‭ ‬أعمال‭ (‬‮«‬Mad Dogs‮»‬‭ ‬و‮»‬Ana‮»‬‭ ‬و‮»‬Pelican Blood‮»‬‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يحمل‭ ‬العمل‭ ‬توقيع‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬البريطاني‭ ‬أدريان‭ ‬شيرجولد‭ ‬الذي‭ ‬يحفل‭ ‬سجلّه‭ ‬بأفلام‭ ‬مثل‭ (‬‮«‬Mad Dogs‮»‬‭ ‬و‮»‬Cardella‮»‬‭ ‬و‮»‬On the Way to Denmark‮»‬‭ ‬وغيرها‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬الإنتاج‭ ‬فلكل‭ ‬من‭ ‬ماجد‭ ‬محسن‭ ‬وصفاء‭ ‬أبورزق‭.‬